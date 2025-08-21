Logo R7.com
Para Eduardo Bolsonaro, PF criminaliza conversas entre pai e filho para provocar desgaste político

Jair Bolsonaro não se manifestou

Boletim JR 24H|Do R7

Eduardo Bolsonaro declarou que a Polícia Federal aponta um crime delirante e que criminaliza conversas privadas absolutamente normais entre pai e filho e aliados, com o objetivo de provocar desgaste político. O deputado licenciado diz que luta contra a ditadura brasileira. Jair Bolsonaro não se manifestou.

