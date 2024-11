Paraquedista que morreu ao saltar de pedra no RJ é enterrado nesta segunda (4)

Será enterrado nesta segunda (4) o corpo do paraquedista José de Alencar Lima Júnior, de 49 anos, que morreu após saltar da Pedra Bonita, no Rio de Janeiro. No dia do acidente, ele teria tentado saltar de speed flying, uma espécie de pequeno paraquedas de alta velocidade, em uma área onde a prática não é autorizada. Ele foi encontrado pelos bombeiros, já sem vida, em uma área de difícil acesso.