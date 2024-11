Parlamentares do Novo pedem suspensão de auxílio a integrantes da AGU

Parlamentares do Partido Novo pediram ao Tribunal de Contas da União a suspensão imediata do pagamento de um novo benefício a integrantes da Advocacia-Geral da União. Para os parlamentares do Novo, o pagamento do "auxílio saúde suplementar" a membros ativos e aposentados é ilegal. O ganho extra é de R$ 3 mil mensais para servidores da ativa e de R$ 3.500 para aposentados. O penduricalho foi estabelecido por uma resolução do Conselho Curador de Honorários Advocatícios, vinculado à AGU.