Parlamento da Coreia do Sul votará impeachment do presidente Yoon Suk Yeol neste sábado (7)

O parlamento da Coreia do Sul planeja votar no sábado (7) o pedido de impeachment do presidente Yoon Suk Yeol. A oposição necessita de pelo menos oito votos do partido governista. O presidente é acusado de traição e tentativa de golpe à democracia do país após tentar a imposição da lei marcial. Manifestantes marcharam em Seoul pedindo a renúncia e prisão do presidente. Um ex-ministro está sob investigação pela invasão militar ao parlamento.