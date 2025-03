Parlamento de Portugal aprova queda do governo e país terá novas eleições

Portugal deve ter novas eleições. Isso porque o Parlamento rejeitou uma medida que tentava manter o governo atual. O primeiro-ministro Luís Montenegro se envolveu em um escândalo após a acusação de que o governo pagava por consultorias a uma empresa da família dele. Montenegro tentou recorrer, mas foi derrotado no Parlamento. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, se reúne nesta quarta (12) com os partidos para definir as novas eleições, que devem acontecer em maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!