Parte de ponte desaba durante temporal no interior paulista

Por causa das chuvas, parte de uma ponte cedeu em Barigui, no interior paulista. Um motorista que passava pelo local segundos antes do desabamento conseguiu escapar por pouco. Segunda a Defesa Civil, o incidente ocorreu devido a uma erosão na contenção lateral do córrego, que passa embaixo da ponte. Ninguém ficou ferido e a prefeitura da cidade informou que a estrutura da ponte não foi comprometida.