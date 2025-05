Partido de Javier Milei vence eleições em Buenos Aires

O partido do presidente Javier Milei venceu as eleições em Buenos Aires. O porta-voz presidencial, Manoel Adorno, obteve mais de 30% dos votos. A eleição renovou metade das cadeiras do Legislativo da capital argentina. Com esse resultado, o partido do presidente se fortalece como a principal força política para as próximas eleições nacionais em outubro.



