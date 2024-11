Passageiro tenta abrir porta de avião durante voo para o Panamá

Um passageiro tentou abrir a porta de um avião durante o voo na manhã desta terça (5).O avião havia saído de Brasília e tinha como destino o Panamá. Passageiros que estavam no voo fizeram imagens da confusão. O homem foi contido à força e ficou machucado. Testemunhas disseram que o caso aconteceu durante a aterrissagem, depois que o piloto avisou sobre o pouso. O passageiro foi detido por militares no Panamá assim que o avião pousou. A companhia aérea disse que não comentaria o caso porque não foi informada sobre o assunto, e a identidade e nacionalidade do passageiro não foram reveladas.