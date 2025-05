Passageiros de ônibus ficam na mira de assaltantes em avenida do Rio de Janeiro

Passageiros de um ônibus ficaram na mira de assaltantes na principal via expressa do Rio de Janeiro. O motorista foi abordado durante um congestionamento na avenida Brasil, na zona norte da cidade. O assalto terminou após policiais militares chegarem ao local e cercarem o veículo. Com os criminosos foram encontrados nove celulares roubados e um revólver usado para ameaçar as vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!