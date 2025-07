Passageiros de ônibus ficam no meio de tiroteio durante operação no Rio de Janeiro

Em diferentes pontos do Rio de Janeiro, moradores ficaram no meio de tiroteios durante operações contra o tráfico de drogas. Em uma delas, na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí (RJ), traficantes entraram em confronto com policiais: dois suspeitos morreram e um foi preso. Na zona norte, pelo segundo dia consecutivo, a polícia realizou ações em quatro comunidades. A região é palco de uma disputa entre facções criminosas rivais. Passageiros de um ônibus ficaram no meio do fogo cruzado, e um homem foi atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido e está fora de perigo. A Polícia Militar reforçou a segurança na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!