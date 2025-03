Passageiros de ônibus são assaltados pelo segundo dia seguido na avenida Brasil, no Rio

Pelo segundo dia seguido, passageiros de um ônibus foram assaltados na avenida Brasil, no Rio de Janeiro. 70 passageiros estavam no coletivo no momento em que um homem entrou e anunciou o assalto. O criminoso obrigou o motorista a seguir para uma comunidade na região central. No meio do caminho, algumas vítimas chamaram a atenção de uma viatura da polícia. Quando o criminoso desceu, acabou preso. Ele estava com uma réplica de pistola.



