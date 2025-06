Passageiros enfrentam caos em aeroportos do Rio de Janeiro nesta quarta (4)

Nesta quarta-feira (4), passageiros enfrentaram problemas nos principais aeroportos do Rio de Janeiro. No Galeão, longas filas se formaram devido à greve dos fiscais da Receita Federal. Quem desembarcou pela manhã chegou a esperar até cinco horas na alfândega. Isso porque os servidores passaram a inspecionar todas as bagagens. O procedimento normalmente é feito por amostragem, o que torna o processo mais rápido. Os fiscais reivindicam reajuste salarial. O Ministério da Gestão e da Inovação apresentou uma proposta, mas ela foi rejeitada pela categoria. Ainda não há data definida para uma nova rodada de negociações. Já no aeroporto Santos Dumont, uma forte neblina prejudicou a operação nas primeiras horas do dia.



