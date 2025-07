Passagem de ciclone extratropical destrói píer no Rio Grande do Sul

A passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, com ventos de mais 100 km/h, provocou estragos em ao menos 23 cidades. Em Xangri-Lá, a 130 quilômetros de Porto Alegre, uma plataforma marítima foi destruída pela força das ondas, que atingiram mais de três metros. A estrutura estava interditada desde 2023 devido ao risco de colapso. Em Rio Grande, no sul gaúcho, um leão marinho foi resgatado no meio da rua. Ele foi arrastado pela ressaca do mar. Em Florianópolis (SC), a água invadiu as ruas e afetou a circulação de veículos.



