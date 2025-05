Paulo Cupertino é condenado a quase cem anos de prisão pela morte de Rafael Miguel e dos pais dele

Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Depois de dois dias de julgamento, os sete jurados consideraram Cupertino culpado. Ele foi condenado pelos três homicídios, e com dois agravantes: motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas. Cupertino não aceitava o namoro de Rafael Miguel com a filha e assassinou o ator e os pais a tiros em 2019. Outros dois réus, que teriam ajudado Cupertino na fuga, foram absolvidos.



