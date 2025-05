Pedidos de libertação de reféns marcam celebração da independência de Israel em São Paulo

Pedidos de libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas marcaram a celebração do aniversário da Independência de Israel, em São Paulo. Diplomatas israelenses, líderes da comunidade judaica e autoridades brasileiras se reuniram no clube Hebraica em uma celebração aos 77 anos da independência do Estado de Israel. O evento também lembrou os 58 reféns que continuam sob poder do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Líderes que falaram aqui pediram a libertação imediata dos homens sequestrados desde outubro de 2023.



