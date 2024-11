Pelo menos 13 policiais são suspeitos de envolvimento no assassinato de delator do PCC

Uma semana após a execução do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, morto na última sexta (8), ninguém foi preso. Pelo menos 13 policiais são suspeitos de envolvimento no assassinato, entre eles, oito policiais militares que faziam a escolta do empresário e cinco policiais civis, acusados de corrupção. Em novo depoimento, o motorista de Vinícius, Danilo Lima Silva, disse que a vítima havia sido reconhecida por um homem que tinha uma dívida de R$ 6 milhões com ele, assim que desembarcou em Maceió (AL).