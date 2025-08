Pelo menos 23 pessoas são presas suspeitas de fazer parte de quadrilha que vendia anabolizantes

Ao menos 23 pessoas foram presas em vários estados do país e no Paraguai suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que vendia anabolizantes e emagrecedores falsos. A polícia acredita que a quadrilha tenha lucrado cerca de R$ 25 milhões com as falsificações durante os últimos cinco anos. Foram cumpridos mais de 100 mandados em 12 estados. As investigações começaram há cerca de um ano e mais de 750 agentes participaram da operação. Os produtos eram vendidos pela internet, sem retenção de receita médica de controle especial. Dois chefes da quadrilha foram presos no Paraguai. De lá, eles coordenavam a logística de produção e distribuição dos anabolizantes e emagrecedores. A matéria-prima vinha do país vizinho e da China. Centenas de cápsulas foram apreendidas, além de documentos e computadores.



