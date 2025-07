Pesquisa da Febraban mostra que metade dos brasileiros sabe pouco sobre educação financeira

Um levantamento mostra que mais da metade dos brasileiros admite saber pouco - ou nada - sobre educação financeira. A pesquisa foi feita pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. 40% dos brasileiros admitiram que entendem pouco de educação financeira e 15% dizem que não entendem nada. Mesmo assim, a maioria afirma se preocupar com as próprias finanças: 55% acompanham de perto os gastos do dia a dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!