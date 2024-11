Pesquisa da UFMG aponta relação direta entre o câncer do colo de útero e vulnerabilidade social

Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta uma relação direta entre a incidência do câncer do colo do útero e a vulnerabilidade social. A falta de acesso ao sistema de saúde para prevenção da doença faz com que a incidência seja maior em mulheres pobres. O câncer no colo do útero é o terceiro tipo de câncer que mais acomete a população feminina no Brasil. É causado pelo vírus conhecido como HPV.