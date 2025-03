Pesquisa mostra que 63% dos brasileiros usaram Pix ao menos uma vez por mês em 2024

O Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que 63% dos brasileiros utilizaram o serviço ao menos uma vez por mês em 2022. O Centro-Oeste foi a região que teve o maior valor médio de transações: R$ 240 por pessoa. Nos estados do Norte e Nordeste, a média foi inferior a R$ 151, mas essas regiões tiveram um número elevado de transações por usuário.



