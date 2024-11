Pesquisa mostra que nove em cada dez brasileiros pretender comprar algo na Black Friday

Nove em cada dez brasileiros planejam realizar compras durante a Black Friday. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, as roupas são os itens mais procurados: 72% dos entrevistados têm interesse nesse item. Seguem-se calçados, produtos de beleza e perfumaria. Além disso, 85% dos participantes da pesquisa têm intenção de adquirir produtos para uso próprio e 65% para presentear. Muitos trabalhadores receberão a primeira parcela do 13º salário na mesma data.