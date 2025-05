Pesquisa revela que 86% dos brasileiros são contra o aumento do IOF

Uma pesquisa encomendada pela RECORD revela que 86% dos brasileiros são contra o aumento do IOF. 86% dos entrevistados disseram que não concordam com o aumento. 7% aprovam a medida e outros 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa também quis saber quem é mais prejudicado com o aumento do imposto. Para 72% a medida impacta os pobres. 15% disseram que prejudica os mais ricos. e 9% acreditam que a classe média é quem mais sofre. Sobre o impacto na vida financeira, 68% dos entrevistados, disseram que não vão mudar planos de empréstimos, compras parceladas ou outros investimentos. Já 27 % responderam que vão repensar esse tipo de decisão e 5% não souberam responder ou não responderam. O levantamento ouviu mil pessoas em todas as regiões do país, nos dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.



