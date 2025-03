Pesquisa revela que mulheres estão mais endividadas que homens; renda mais baixa é um dos motivos

Com rendas menores e cada vez mais chefes de família, as mulheres se endividaram mais do que os homens em fevereiro. Por outro lado, elas são menos inadimplentes. O levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que quase 77% das mulheres estão endividadas, contra 66% dos homens. No geral, isso ocorre devido ao salário menor da mulher. Mesmo assim, uma pesquisa mostra que eles priorizam o pagamento das dívidas mais do que os homens.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!