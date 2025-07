Pesquisadores alertam para redução de onças-pintadas em parque na fronteira do Brasil com Argentina

Pesquisadores que monitoram onças-pintadas na fronteira do Brasil com a Argentina divulgaram um novo censo que faz um alerta: a população desses animais diminuiu na região do Parque Nacional do Iguaçu. A presença do felino na Mata Atlântica é um indicador importante do equilíbrio ambiental. Por três meses, pesquisadores argentinos e brasileiros monitoraram uma área de 570 mil hectares, o equivalente a quatro vezes a cidade de São Paulo. A média geral caiu de 93 animais em 2022 para 84 este ano.



