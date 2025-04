Petrobras investiga explosão em plataforma na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro

A Petrobras estabeleceu uma comissão para investigar as causas da explosão e do incêndio em uma plataforma na Bacia de Campos, Rio de Janeiro . 32 trabalhadores receberam atendimento médico e 14 ficaram feridos. Um funcionário caiu no mar, precisou ser resgatado e sofreu queimaduras; ele está estável. As chamas foram controladas após quatro horas. Apesar de a plataforma não produzir petróleo desde 2020, continua a extrair gás.



