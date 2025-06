Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6% a partir desta terça-feira (3)

A Petrobras anunciou redução de 5,6% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A decisão acontece em meio à tendência de queda nos preços do petróleo no mercado internacional. Com isso, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras ficará R$ 0,17 mais barato por litro. Considerando a inflação do período de dezembro de 2022 até hoje, a redução dos preços da gasolina nas refinarias da Petrobras é de 17,5%.



