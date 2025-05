PF descobre grupo suspeito de oferecer serviço de espionagem e assassinato de autoridades

Uma investigação da Polícia Federal revelou a atuação de uma organização criminosa que oferecia serviços de espionagem e até execução de autoridades. Durante a operação, foram apreendidos fuzis e explosivos. A quadrilha mantinha uma estrutura organizada e utilizava planilhas com preços para cada tipo de serviço. A execução de um ministro do Judiciário, por exemplo, era avaliada em até R$ 250 mil. Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (28).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!