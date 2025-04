PF descobre quadrilha de tráfico que usava garrafas térmicas para enviar drogas ao exterior

A Polícia Federal descobriu uma quadrilha de tráfico internacional que usava garrafas térmicas para enviar drogas para o exterior. Segundo a PF, os criminosos recebiam a cocaína vinda da Bolívia e refinavam a droga em um laboratório clandestino em Campinas, no interior de São Paulo. A quadrilha utilizava uma empresa de fachada para fazer a postagem das encomendas para Portugal, Inglaterra, Itália, Alemanha, Dinamarca e Dubai. Até o momento foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva. Três suspeitos de participação no esquema seguem foragidos.



