PF e MP-SP fazem operação de combate à lavagem de dinheiro por meio de fintechs do PCC

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo fizeram uma operação em conjunto para combater a lavagem de dinheiro feita por meio de fintechs associadas à facção criminosa PCC. Um policial civil foi preso. A investigação começou a partir da delação premiada de Vinícius Gritzbach, delator do PCC executado a tiros em novembro do ano passado. Na delação, Gritzbach revelou o uso dessas empresas de tecnologia para a lavagem de valores e bens de origem ilícita. Segundo as investigações, as fintechs, que são instituições financeiras digitais, ofereciam serviços alternativos aos bancos tradicionais e usavam estratégias para ocultar os beneficiários dos recursos movimentados. Além da prisão, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e em São Bernardo do Campo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!