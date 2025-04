PF e Receita Federal fazem operação conjunta contra grupo de fraudes tributárias

Um grupo que praticava fraudes tributárias foi alvo de uma operação conjunta da Receita e da Polícia Federal. O esquema de fraudes em compensações tributárias era realizado por uma falsa consultoria em todas as regiões do país. Na casa dos suspeitos, os agentes encontraram grande quantidade de dinheiro em espécie, relógios de luxo e joias. O prejuízo causado pelos criminosos aos cofres públicos é de mais de R$ 450 milhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!