PF identifica responsabilidade criminal de Jair Bolsonaro no caso da ‘Abin paralela’

A Polícia Federal identificou responsabilidade criminal de Jair Bolsonaro no caso da Abin paralela. Ao todo, 36 pessoas foram indiciadas no inquérito sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência para espionar adversários políticos. Entre os indiciados estão o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro e o atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa. Eles negam as acusações. Jair Bolsonaro não foi relacionado porque já responde por organização criminosa na ação da suposta tentativa de golpe de Estado.



