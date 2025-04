PF indicia jogador Bruno Henrique, do Flamengo, por fraude e estelionato em competição esportiva

A Polícia Federal indiciou o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, e mais dez pessoas por fraude. As investigações começaram em agosto do ano passado, depois que casas de apostas relataram movimentações suspeitas. Segundo a PF, o atacante teria forçado um cartão amarelo, em um jogo contra o Santos, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A PF teria encontrado mensagens no celular do irmão de Bruno Henrique, que ligaria o jogador a um esquema de apostas. O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.



