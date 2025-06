PF investiga ligação entre drones e apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo

No Brasil, a Polícia Federal investiga se existe ligação entre os drones que sobrevoaram o Aeroporto Internacional de São Paulo e uma apreensão de drogas no terminal. Os drones, segundo a polícia, seriam para desviar a atenção da segurança e assim embarcar 160 quilos de pasta base de cocaína para a África do Sul. A invasão do espaço aéreo provocou o cancelamento de seis voos e o desvio de outros 35.



