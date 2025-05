PF investiga suposta fraude milionária na Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal investiga uma suposta fraude milionária dentro da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. O esquema ocorria por meio de licitações e era formado por empresários e servidores públicos do estado. Nesta quarta-feira (21), mandados judiciais foram cumpridos em Campo Grande (MS) e também no Rio de Janeiro. Em um dos endereços, um cofre cheio de dinheiro foi apreendido. O valor não foi divulgado. Conforme a polícia, as licitações eram superfaturadas, e parte do montante arrecadado era dividida entre funcionários da secretaria envolvidos no esquema.



