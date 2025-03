PF prende empresário responsável por furtar réplica da Constituição durante atos antidemocráticos

A Polícia Federal prendeu um empresário responsável por furtar uma réplica da Constituição Federal durante os atos democráticos de 8 de janeiro. Ele foi detido em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado pelo STF, em fevereiro, a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta no Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.



