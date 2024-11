PF prende quatro pessoas em ação contra tráfico de drogas no Porto de Santos (SP)

Uma operação da Polícia Federal prendeu quatro funcionários de empresas de logística, suspeitos do envolvimento no tráfico de drogas no Porto de Santos, no litoral paulista. Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão e apreenderam R$ 250 mil. As investigações começaram após 270 kg de cocaína serem encontrados em uma carga de papel sulfite, em junho deste ano.