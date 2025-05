PF realiza operação para combater grupo que envia drogas para a Europa

Um grupo que trafica drogas do Brasil para a Europa, em voos comerciais, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. De acordo com a investigação, a quadrilha recrutava pessoas para transportar drogas. O material era enviado em bagagens com fundos falsos e seguia em voos com destino à Europa. No exterior, era entregue a contatos indicados pela quadrilha. Os agentes estiveram em residências e empresas dos investigados, além de casas de câmbio. No Rio de Janeiro, duas pessoas foram presas em flagrante.



