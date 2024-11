PGR deve receber relatório que apura tentativa de golpe de estado semana que vem

A Procuradoria-Geral da República deve receber na próxima semana o relatório final do inquérito que apura a tentativa de golpe de estado para manter Jair Bolsonaro no poder. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve encaminhar, na segunda-feira (25), o relatório final à PGR. Moraes também deve manter o sigilo do documento que traz o indiciamento de 37 pessoas. Entre elas, Jair Bolsonaro, e os ex-ministros de seu governo Augusto Heleno e Braga Neto.