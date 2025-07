PGR pede a condenação de Bolsonaro e outros sete réus no processo da tentativa de golpe

A PGR pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo da tentativa de golpe de Estado. Paulo Gonet considerou que Bolsonaro deve ser considerado culpado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Agora, a defesa do delator Mauro Cid tem 15 dias para apresentar as alegações finais dele. Depois, as defesas dos outros réus vão ter mais 15 dias. Encerrados os prazos, o ministro Alexandre de Moraes vai marcar o julgamento do processo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.



