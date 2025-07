PGR pede a prisão de Bolsonaro e mais sete investigados por tentativa de golpe em 2022

A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. Em um relatório de mais de 500 páginas enviado ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que Bolsonaro figura como líder da organização criminosa golpista, sendo o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Segundo Gonet, o ex-presidente contou com o apoio de integrantes do alto escalão do governo e de setores estratégicos das Forças Armadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!