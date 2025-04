PGR se manifesta contra a prisão preventiva de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Gonet afirmou que os dois advogados autores da queixa não apresentaram elementos mínimos que justifiquem a medida, e não têm legitimidade para iniciar o processo pelo STF. O parecer foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O processo partiu de uma notícia-crime que acusa Bolsonaro de usar as redes sociais para convocar apoiadores para uma mobilização em favor da anistia aos condenados e investigados pelo 8 de janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!