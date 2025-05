PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025

O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (30) pelo IBGE. A agropecuária registrou o maior aumento, de 12,2%. O setor de serviços teve alta de 0,3%. Já a indústria teve uma pequena queda, de 0,1%. A economia brasileira teve ganhos de R$ 3 trilhões no período de janeiro a março.



