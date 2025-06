Piloto de balão que caiu no interior de São Paulo tem prisão convertida em preventiva

A Justiça converteu a prisão temporária do piloto que dirigia o balão que caiu, no interior de São Paulo, em prisão provisória. O acidente deixou feridos e uma vítima fatal, de 27 anos. O corpo de Juliana Prado será enterrado em Pouso Alegre, Minas Gerais, local onde ela nasceu, no fim da tarde desta segunda-feira (16). O Instituto de Criminalística de São Paulo e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vão realizar investigações paralelas para descobrir o que provocou a queda do balão.



