Pix Automático começa a funcionar de forma ampla nesta segunda (16)

O Pix Automático começa a funcionar nesta segunda-feira (16) de forma ampla. Nova modalidade permite agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de luz e água, além de assinaturas. Para utilizá-lo, o usuário deve autorizar essa opção pelo aplicativo do banco. Já as empresas precisam ativá-lo junto às instituições financeiras. Esta modalidade substitui o débito automático e amplia o acesso a serviços para pessoas sem cartão de crédito.



