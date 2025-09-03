PL que reduz período de inelegibilidade para políticos vai à sanção presidencial

O Senado aprovou o projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz o período de inelegibilidade para políticos condenados. O texto aprovado pelos senadores segue agora para sanção presidencial. A proposta mantém o prazo de oito anos de inelegibilidade, mas altera o ponto de partida da contagem do prazo, que passa a ser a data de condenação, e não mais a data do início do cumprimento da pena. O projeto também estabelece um teto de 12 anos de inelegibilidade para políticos que tenham mais de uma condenação.



