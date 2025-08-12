Plano contra tarifaço deve sair até o fim da semana

O plano de contingência do governo ao tarifaço deve ser apresentado até o fim da semana. Lula se encontrou com ministros e o vice presidente Geraldo Alckmin para tratar das medidas de apoio a produtores afetados pelo tarifaço. Havia a expectativa de Alckmin para a apresentação da proposta nesta terça, porém a data não deve ser cumprida. A ideia do governo é analisar cada empresa e montar um plano de acordo com as necessidades. O ministro da Fazenda Fernando Haddad informou que as ações serão por medida provisória. Haddad também disse que uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na quarta-feira, foi cancelada



