Plano de militares para matar Alexandre de Moraes foi abortado de última hora, aponta investigação

O Jornal da Record atualiza as informações da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal informou que a missão para matar Moraes foi abortada já com os militares posicionados para o crime. Seriam usadas granadas, pistolas e fuzis. Os policiais conseguiram informações sobre a trama a partir de mensagens trocadas entre os investigados.