Plenário do STF julga nesta sexta (25) se Collor vai continuar preso

O plenário do Supremo Tribunal Federal irá julgar a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O julgamento ocorrerá em sessão virtual a partir das 11h desta sexta-feira (25). A condenação foi proferida em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro, incluindo o recebimento de propina de R$ 20 milhões ao longo de 4 anos num esquema ligado ao setor de combustíveis. A defesa informou que o ex-presidente recebeu a decisão com surpresa e preocupação, e aguarda o desfecho do julgamento. A pena é de 8 anos e 10 meses em regime fechado.



