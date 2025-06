Polícia Ambiental apreende fogos de artifício vendidos ilegalmente no RJ

A Polícia Ambiental apreendeu fogos de artifício que eram vendidos ilegalmente na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A apreensão do material explosivo aconteceu em uma loja no município de São Pedro da Aldeia, que não tinha licença para vender esses produtos. Bombas, rojões, morteiros e outros explosivos que estavam armazenados fora dos padrões de segurança foram apreendidos. Nesta época do ano crescem os casos de vítimas de queimaduras provocadas por fogos de artifício. No Rio, houve aumento de mais de 65% no número de pacientes com queimaduras desde o início de 2025, na comparação com 2024.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!