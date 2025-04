Polícia apreende 249 canetas de remédio indicado para diabetes no aeroporto de Recife (PE)

249 canetas de um medicamento indicado para o diabetes, mas usado para o emagrecimento, foram apreendidas no aeroporto de Recife (PE). A carga, avaliada em R$ 800 mil, foi identificada numa bagagem que tinha sido extraviada e pertencia ao mesmo passageiro que foi pego pela fiscalização no último sábado (12). Na ocasião, ele estava com 389 canetas, no valor aproximado de R$ 1 milhão. Segundo a Receita Federal, a carga vinha do Reino Unido. O medicamento tem regras específicas de importação que exigem prescrição médica e transporte refrigerado.



